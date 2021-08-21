Агент Годзюра: «Отсутствие в заявке? Возможно, коронавирус»

Олег Еремин, агент вратаря «Урала» Ярослава Годзюра, рассказал о возможных причинах, почему игрок не попал в заявку на матч 5-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо».

«Отсутствие Годзюра в заявке? Возможно, коронавирус, грипп или голова заболела. Точных причин я не знаю», — сказал Еремин «СЭ».

В пресс-службе «Урала» прокомментировали выбор состава на матч.

«Ряд игроков пропускают игру по причине повреждений. А место в воротах сегодня займет Дмитрий Ландаков. Молодой голкипер является воспитанником московского «Локомотива». В наш клуб Дмитрий перешел в прошлом сезоне. На его счету 17 матчей за «Урал-2», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

РПЛ сегодня опубликовала сообщение по поводу ситуации в «Урале» перед матчем с «Динамо». Как отмечается, по состоянию на утро субботы, 21 августа, лига получила от «Урала» список из 97 человек, сдавших отрицательный ПЦР-тест накануне матча против «Динамо».

Напомним, ранее «Чемпионат.com» сообщил, что положительный тест сдали Ярослав Годзюр, Илья Помазун, Вячеслав Подберезкин и еще нескольков игроков «Урала». В клубе не подтвердили эту информацию.

Матч «Урал» — «Динамо» состоится сегодня в Екатеринбурге, начало — в 18:00 по московскому времени.