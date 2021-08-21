Газзаев: «Акинфеев — это пример патриотического служения своему клубу и своей стране»
Заслуженный тренер России, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев поздравил вратаря армейцев Игоря Акинфеева с 490-м матчем и рекордом по количеству проведенных матчей в РПЛ.
«Хочу поздравить Игоря Акинфеева с 490-м матчем! Он патриот и настоящий профессионал. На протяжении 18 лет он верой и правдой служит своему клубу и национальной сборной. Все это говорит о высоком уровне его профессионализма. Дай Бог, чтобы он еще долго играл, радовал своих болельщиков и футбольный клуб ЦСКА. Игорь Акинфеев — это пример патриотического служения своему клубу и своей стране», — сказал Газзаев «СЭ».
Для 35-летнего капитана армейцев игра против «Ахмата» — это 490-й матч в чемпионате России. Акинфеев побил рекорд Сергея Игнашевича (489) и вышел в единоличные лидеры. При этом ни один действующий игрок, кроме Акинфеева, не входит в топ-10 по количеству матчей в РПЛ.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду с 2003 года. В текущем сезоне вратарь провел 4 матча в РПЛ, пропустив 5 мячей и один раз отыграв на ноль.
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