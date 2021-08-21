«Урал» объяснил выбор состава на матч с «Динамо»

В пресс-службе «Урала» прокомментировали выбор состава на матч 5-го Тинькофф РПЛ против «Динамо».

«Ряд игроков пропускают игру по причине повреждений. А место в воротах сегодня займет Дмитрий Ландаков. Молодой голкипер является воспитанником московского «Локомотива». В наш клуб Дмитрий перешел в прошлом сезоне. На его счету 17 матчей за «Урал-2», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

РПЛ сегодня опубликовала сообщение по поводу ситуации в «Урале» перед матчем 5-го тура с «Динамо». Как отмечается, по состоянию на утро субботы, 21 августа, лига получила от «Урала» список из 97 человек, сдавших отрицательный ПЦР-тест накануне матча против «Динамо».

Напомним, ранее «Чемпионат.com» сообщил, что положительный тест сдали Ярослав Годзюр, Илья Помазун, Вячеслав Подберезкин и еще нескольков игроков «Урала». В клубе не подтвердили эту информацию.

Матч «Урал» — «Динамо» состоится сегодня в Екатеринбурге, начало — в 18:00 по московскому времени.