Агент Дзюбы рассказал, почему игрок не хочет общаться с журналистами: «Спросите у тех, кто устраивал провокации»

Агент Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, ответил на вопрос «СЭ», почему игрок отказывается общаться с журналистами.

«Почему Дзюба не хочет разговаривать с журналистами? Спросите у него. Как есть. Может, надо спросить у тех, кто устраивал множество провокаций. Может, они ответят», — сказал Гольдман «СЭ».

35-летний Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 16 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.