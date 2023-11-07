Агент Дзюбы — о контракте игрока: «Для автопродления нужно выполнить определенное количество действий»

Агент Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, ответил на вопрос «СЭ» об условиях автопродления соглашения с железнодорожниками.

«Для автопродления нужно выполнить определенное количество действий, добавить нечего. Условия? Дзюба забивал в этом сезоне. Как только Артем выполнит условия, клуб об этом сообщит. Скрывать никто этого не будет», — сказал Гольдман «СЭ».

35-летний Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 16 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.