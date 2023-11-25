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Сегодня, 22:33

Агент Дркушича сообщил, что у футболиста проблемы с задней поверхностью бедра

Алина Савинова
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Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, рассказал о характере травмы футболиста, которую он получил в матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:3).

24-летний словенский игрок был заменен на 18-й минуте встречи из-за повреждения.

«Ваня получил травму в этом матче, все указывает на повреждение задней поверхности бедра, возможно, растяжение. Но пока сложно говорить что-то конкретное о сроках восстановления. Завтра после возвращения в Сочи Дркушич пройдет медобследование и тогда появится уже больше информации», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне чемпионата России Дркушич провел 13 матчей за «Сочи», в которых забил 2 гола. Он выступает за сочинскую команду с января 2022 года.

После 16 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками. 2 декабря сочинцы на своем поле сыграют против «Крыльев Советов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-drkushicha-u-vani-problemy-s-zadnej-poverhnost-yu-bedra/
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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