Агент Дркушича сообщил, что у футболиста проблемы с задней поверхностью бедра

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, рассказал о характере травмы футболиста, которую он получил в матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:3).

24-летний словенский игрок был заменен на 18-й минуте встречи из-за повреждения.

«Ваня получил травму в этом матче, все указывает на повреждение задней поверхности бедра, возможно, растяжение. Но пока сложно говорить что-то конкретное о сроках восстановления. Завтра после возвращения в Сочи Дркушич пройдет медобследование и тогда появится уже больше информации», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне чемпионата России Дркушич провел 13 матчей за «Сочи», в которых забил 2 гола. Он выступает за сочинскую команду с января 2022 года.

После 16 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками. 2 декабря сочинцы на своем поле сыграют против «Крыльев Советов».