Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:59

Агент Дркушича считает, что Бердыев даст футболистам «Сочи» новую энергию

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича поделился мнением о приходе Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

«Мы не обсуждали, по программе какого тренерского штаба Ваня готовится ко второй части сезона, но он занимается индивидуально, это точно, выполняет все задания. На время отпуска мы оставили его в покое, чтобы он как можно меньше думал о футболе и как можно больше времени провел со своей семьей, с девушкой. Мы просто хотим, чтобы он расслабился. Он ездил в Дубай, но сейчас уже вернулся домой в Словению. Ваня — профессионал, у него никогда не возникало с этим проблем. Я уверен, что к сборам он будет в полной готовности. Дркушич готов работать с Курбаном Бердыевым. Он — часть клуба, в котором сменился тренер. Бердыев даст игрокам новую энергию, каждый должен будет показать себя в лучшем свете. Ваня к этому готов», — приводит «РБ Спорт» слова Ратковицы.

В сезоне-2022/23 Дркушич забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за «Сочи» во всех турнирах. Команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками после 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-drkushicha-berdy-ev-dast-igrokam-novuyu-e-nergiyu-vanya-gotov-dokazy-vat/
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Ваня Дркушич
Курбан Бердыев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
Тренерский совет ФХР поставил «неудовлетворительно» за работу главного тренера Алексея Жамнова
Подростка убило упавшим с крыши снегом в Подмосковье
Антонов назвал заявления США о нежелании конфликта с РФ пустым звуком
Арендное жилье в России подешевело до 21%
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Пиняев заявил, что считает Малкома лучшим футболистом РПЛ в 2022 году
Властимил Петржела: «Следующие 15 лет чемпионом будет «Зенит», «Спартак» — для него никто»
Пиняев: «Надеюсь, моя история с «Манчестер Юнайтед» не закончена. Хочу оказаться в Европе»
Агент защитника Майсторовича рассказал, когда футболист сможет присоединиться к «Динамо»
Агент о будущем Николсона в «Спартаке»: «Он обещал выиграть Кубок и чемпионат. Кубок уже есть...»
Булыкин считает, что в «Локомотиве» Пиняев может стать звездой и одним из лидеров команды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пиняев заявил, что считает Малкома лучшим футболистом РПЛ в 2022 году

Могилевец — об адаптации в «Зените»: «Первое время чувствовал себя не в своей тарелке»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости