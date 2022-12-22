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Сегодня, 11:06

Могилевец — об адаптации в «Зените»: «Первое время чувствовал себя не в своей тарелке»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Павел Могилевец рассказал о своей адаптации в питерской команде.

«Первое время чувствовал себя не в своей тарелке. Помню, один раз попал за стол к Денисову, Быстрову, Широкову — хотел как можно скорее поесть и уйти! Они вроде ничего такого не говорили, но было не по себе, боялся лишнее движение сделать. Потом, правда, я ощутил поддержку от тех же Широкова с Денисовым — казалось бы, противоречивых фигур. А особенно я благодарен Файзулину и Зырянову, которого я заменил в дебютной игре. Они вдвоем и Жирков вообще произвели в «Зените» самое приятное впечатление. Люди, которых слава и деньги никак не поменяли: простые, отзывчивые, не пытались из себя кого-то строить», — приводит слова Могилевца Sport24.

29-летний хавбек выступал за «Зенит» с 2014 по 2017 год. За клуб из Санкт-Петербурга футболист провел 20 матчей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-22-khotel-kak-mozhno-skoreye-uyti-mogilevets-o-tom-pochemu-boyalsya-dvinutsya-pri-denisove-bystrove-i-shirokove
Павел Могилевец
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ФК Зенит
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
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