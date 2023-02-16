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Сегодня, 15:25

Агент Дивеева заявил, что футболист настроен остаться в ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о ходе переговоров с армейским клубом по продлению контракта.

«Пока нет продвижения. Находимся в состоянии переговоров с ЦСКА. При условии, что мы договоримся по нашим хотелкам и по их, естественно, тоже, то да, конечно, мы настроены остаться в ЦСКА. Финансовые запросы по контракту значительно выше, чем были по истекающему договору? Да, это очевидно», — приводит слова Еремина Metaratings.ru.

Дивеев выступает за ЦСКА с июля 2019 года после перехода из «Уфы». Действующее соглашение клуба с игроком рассчитано до июня 2024 года.

На счету 23-летнего защитника 118 матчей за ЦСКА, 10 голов и 4 результативных передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-diveeva-my-nastroeny-ostatsya-v-cska-no-nuzhno-dogovoritsya-po-nashim-zhelaniyam-228325/
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Краснодар – Торпедо
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И К Ж
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