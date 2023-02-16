Агент Дивеева заявил, что футболист настроен остаться в ЦСКА

Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о ходе переговоров с армейским клубом по продлению контракта.

«Пока нет продвижения. Находимся в состоянии переговоров с ЦСКА. При условии, что мы договоримся по нашим хотелкам и по их, естественно, тоже, то да, конечно, мы настроены остаться в ЦСКА. Финансовые запросы по контракту значительно выше, чем были по истекающему договору? Да, это очевидно», — приводит слова Еремина Metaratings.ru.

Дивеев выступает за ЦСКА с июля 2019 года после перехода из «Уфы». Действующее соглашение клуба с игроком рассчитано до июня 2024 года.

На счету 23-летнего защитника 118 матчей за ЦСКА, 10 голов и 4 результативных передачи.