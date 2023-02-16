Овчинников считает, что Дзюба проявит себя в «Локомотиве»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что Артем Дзюба проявит себя в московском «Локомотиве».

«Думаю, Дзюба вытащит «Локомотив» из подвала РПЛ. Главное, как сложатся взаимоотношения тренера Галактионова и Дзюбы. Понимаете, Дзюбе есть что доказать. Его в дерьмо часто макали в последнее время, поэтому у него два варианта: или докажет, или не докажет. Учитывая его характер, я думаю, он докажет. Сейчас там, самое главное, немцев убрали. Поход немцев на Москву закончился, отбросили их от столицы, ну и все — теперь можно идти в наступление. С Дзюбой во главе. В сторону Берлина», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре 2022 года.