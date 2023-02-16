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Овчинников считает, что Дзюба проявит себя в «Локомотиве»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что Артем Дзюба проявит себя в московском «Локомотиве».

«Думаю, Дзюба вытащит «Локомотив» из подвала РПЛ. Главное, как сложатся взаимоотношения тренера Галактионова и Дзюбы. Понимаете, Дзюбе есть что доказать. Его в дерьмо часто макали в последнее время, поэтому у него два варианта: или докажет, или не докажет. Учитывая его характер, я думаю, он докажет. Сейчас там, самое главное, немцев убрали. Поход немцев на Москву закончился, отбросили их от столицы, ну и все — теперь можно идти в наступление. С Дзюбой во главе. В сторону Берлина», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-ovchinnikov-lokomotiv-nemtsev-ot-moskvy-otbrosil-teper-pojdet-s-dzyuboj-v-nastuplenie/
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Овчинников
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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