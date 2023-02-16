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Сегодня, 15:33

Агент Майсторовича: «Милан счастлив, что выбрал «Динамо»

Важич рассказал, как Майсторович обживается в «Динамо»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Александр Важич рассказал, как Милан Майсторович обживается в «Динамо».

«Майсторович отдает все силы на сборах, старается. Вопрос с жильем? Это будет решено после окончания сборов — он поселится или в отеле, или на тренировочной базе, или снимет квартиру. Могу лишь сказать, что Милан счастлив, что выбрал «Динамо», — приводит слова Важича «РБ Спорт».

11 января 17-летний серб перешел в «Динамо» из сербской «Войводины».

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-majstorovicha-milan-schastliv-chto-vy-bral-dinamo/
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
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9
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 - : -
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