Агент Батракова: «Сторона игрока стремится к завершению подписания контракта перед сборами»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, ответил на вопрос «СЭ» о работе по подписанию нового контракта.

«Работаем, встречаемся, разговариваем. Есть один вопрос, в котором мы пока не пришли к согласию. Пока работаем, нет смысла сообщать промежуточные шаги. Как только все будет подписано, клуб объявит. Тем не менее, сторона игрока стремится к тому, чтобы завершить подписание нового контракта до начала сборов», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Батраков является воспитанником «Локомотива». В сезоне-2024/25 он отметился 14 голами и 10 результативными передачами в 34 матчах за железнодорожников во всех турнирах. В июне футболисту исполнится 20 лет.