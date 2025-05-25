Камоцци назвал правильным решением продление контракта Станковича: «Спартак» сможет стать чемпионом»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Думаю, что продлить контракт Станковича — хорошее решение. С правильными трансферами и серьезным подходом руководства, «Спартак» сможет стать чемпионом», — сказал Камоцци «СЭ».

Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года. Предыдущий контракт 46-летнего сербского специалиста истекал в конце сезона-2025/26.

Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. Под его руководством красно-белые с 57 очками финишировали на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре московская команда разгромила «Химки» (5:0).

Также «Спартак» дошел до финала пути регионов FONBET Кубка России, где уступил «Ростову» (1:2).