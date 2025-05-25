Путин поздравил «Зенит» со 100-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил «Зенит» со 100-летним юбилеем, информирует ТАСС. Глава государства отметил пройденный футбольным клубом за эти годы «яркий путь» и бережное отношение к традициям, заложенным предыдущими поколениями спортсменов и тренеров.

«Дорогие друзья, поздравляю вас со знаменательным юбилеем, столетием футбольного клуба «Зенит». За минувшие годы «Зенит» прошел большой, насыщенный, яркий, с незабываемыми событиями путь от физкультурного кружка Ленинградского металлического завода до одного из самых именитых спортивных клубов страны, вписал славные события в летопись отечественного футбола», — поздравление президента страны зачитал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на Матче легенд к 100-летию клуба в Санкт-Петербурге.

Путин также подчеркнул, что «сплоченность, вера в свои силы» не раз помогали команде завоевывать победу в российских и европейских турнирах, и отметил, что болельщики клуба внесли огромный вклад в достижения «Зенита», вдохновенно поддерживая команду.

25 мая «Зениту» исполнилось 100 лет. Петербургский клуб является обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, а также десятикратным чемпионом России, пятикратным обладателем кубка страны, девятикратным обладателем Суперкубка России. Также «Зенит» по одному разу становился чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР.