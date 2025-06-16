Агент Батракова назвал провокационными вбросами информацию о ставках игрока

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном участии игрока в ставках.

16 июня «Mash на спорте» сообщил, что данные Батракова и еще некоторых футболистов клубов РПЛ оказались в слитой базе нелегальной в РФ букмекерской конторы.

«Подобные провокационные вбросы, тем более, предположительного характера, мы не комментируем», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В прошедшем сезоне 20-летний Батраков провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 10 голевых передач.