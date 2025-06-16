Спортивный директор «Локомотива» назвал бредом информацию о запрете клуба на регистрацию игроков

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о запрете клуба на регистрацию игроков.

«Это бред. Где вы это увидели? Посмотрите на сайте РФС, есть официальное решение», — сказал Ульянов «СЭ».

16 июня Telegram-канал SHOT сообщил, что «Локомотив» получил запрет на регистрацию игроков из-за ошибок в документах на лицензирование.