Спортивный директор «Локомотива» назвал бредом информацию о запрете клуба на регистрацию игроков
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о запрете клуба на регистрацию игроков.
«Это бред. Где вы это увидели? Посмотрите на сайте РФС, есть официальное решение», — сказал Ульянов «СЭ».
16 июня Telegram-канал SHOT сообщил, что «Локомотив» получил запрет на регистрацию игроков из-за ошибок в документах на лицензирование.
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|Спартак
|0
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|ЦСКА
|0
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|0
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
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