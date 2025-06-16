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Mash: несколько футболистов РПЛ попали в слитую базу нелегальной букмекерской конторы

Павел Лопатко

Данные как минимум 14 российских футболистов оказались в базе букмекерской конторы, деятельность которой в России не разрешена, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Базу взломали хакеры в конце 2024 года. Они получили доступ к персональным данным клиентов конторы. Владельцы заявили, что от них потребовали 16 миллионов долларов США за то, чтобы архив не публиковали. Хакеры получили отказ и разместили информацию в публичном доступе.

В массиве информации обнаружили телефонные номера, которые совпадают с реальными номерами 20-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, 19-летнего хавбека «Краснодара» Данилы Козлова и полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.

По данным из базы, аккаунт предположительно Батракова был зарегистрирован 24 сентября 2019 года, ставки оформлялись до 16 сентября 2021 года. Аккаунтом с данными Козлова пользовались с марта 2021 по сентябрь 2021 года, а с данными Кисляка — с 7 января 2024 года, он активен до сих пор.

Также в базе есть аккаунты, связанные с данными Дмитрия Воробьева («Локомотив»), Давида Бязрова («Зенит-2»), Ярослава Соснихина («Краснодар-2»), Кирилла Глебова (ЦСКА), Руслана Славина (ЦСКА), Даниила Шанталия («Ростов»), Алексея Миронова («Ростов»), Ильи Грибакина («Крылья Советов»), Алексея Барановского («Оренбург»), Данилы Прохина («Оренбург») и Максима Болдырева («Акрон»).

Источник: Mash на спорте
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Алексей Батраков
Данила Козлов (ЦСКА)
Матвей Кисляк
Футбол
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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