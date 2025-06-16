Mash: несколько футболистов РПЛ попали в слитую базу нелегальной букмекерской конторы

Данные как минимум 14 российских футболистов оказались в базе букмекерской конторы, деятельность которой в России не разрешена, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Базу взломали хакеры в конце 2024 года. Они получили доступ к персональным данным клиентов конторы. Владельцы заявили, что от них потребовали 16 миллионов долларов США за то, чтобы архив не публиковали. Хакеры получили отказ и разместили информацию в публичном доступе.

В массиве информации обнаружили телефонные номера, которые совпадают с реальными номерами 20-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, 19-летнего хавбека «Краснодара» Данилы Козлова и полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.

По данным из базы, аккаунт предположительно Батракова был зарегистрирован 24 сентября 2019 года, ставки оформлялись до 16 сентября 2021 года. Аккаунтом с данными Козлова пользовались с марта 2021 по сентябрь 2021 года, а с данными Кисляка — с 7 января 2024 года, он активен до сих пор.

Также в базе есть аккаунты, связанные с данными Дмитрия Воробьева («Локомотив»), Давида Бязрова («Зенит-2»), Ярослава Соснихина («Краснодар-2»), Кирилла Глебова (ЦСКА), Руслана Славина (ЦСКА), Даниила Шанталия («Ростов»), Алексея Миронова («Ростов»), Ильи Грибакина («Крылья Советов»), Алексея Барановского («Оренбург»), Данилы Прохина («Оренбург») и Максима Болдырева («Акрон»).