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Сегодня, 16:30

Агент Барриоса заявил, что полузащитник доиграет этот сезон за «Зенит»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит»

Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможный уход игрока из клуба.

«Вильмар доиграет этот сезон за «Зенит». За другую команду выступать не будет», — сказал Поссо «СЭ».

Ранее в СМИ сообщалось о возможном уходе Барриоса этой зимой в «Бешикташ».

29-летний колумбийский футболист в текущем сезоне провел 20 матчей за сине-бело-голубых, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

Вильмар Барриос
ФК Зенит
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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