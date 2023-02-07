Агент Барриоса заявил, что полузащитник доиграет этот сезон за «Зенит»

Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможный уход игрока из клуба.

«Вильмар доиграет этот сезон за «Зенит». За другую команду выступать не будет», — сказал Поссо «СЭ».

Ранее в СМИ сообщалось о возможном уходе Барриоса этой зимой в «Бешикташ».

29-летний колумбийский футболист в текущем сезоне провел 20 матчей за сине-бело-голубых, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.