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Сегодня, 16:21

Гаргаев назвал Бердыева великим специалистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, поделился мнением о возвращении Курбана Бердыева в РПЛ.

«Я был мало знаком с Курбаном Бекиевичем, но вот как-то на сборе в Турции встретились с ним, поговорили. Он делился фактами об иранском «Тракторе», и я окунулся в его тренерский мир. Честно, это глыба тренерская. Бердыев — профессор, миллиметровщик. Для него нет мелочей — важно абсолютно все. Слушаешь его рассказы о футболе и сразу понимаешь, что это великий тренер. Большое событие, что такой специалист вернулся в Россию. Для РПЛ это очень престижно», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».

Бердыев возглавил «Сочи» в декабре 2022 года. Последним российским клубом специалиста был «Рубин», который он покинул летом 2019 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-ozdoeva-berdy-ev-gly-ba-trenerskaya-slushaesh-ego-i-ponimaesh-chto-e-to-velikij-spetsialist/
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