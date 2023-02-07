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Сегодня, 16:40

Агент Соу заявил, что футболист должен вернуться в «Ростов» летом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Луиджи Соррентино прокомментировал ситуацию с будущим Али Соу.

«Мы не говорили ни с каким клубами о летнем переходе Али. Все желающие приобрести Соу должны обращаться напрямую в «Ростов». Мы ждем и наблюдаем за развитием событий. Вернется ли он летом? Конечно, ведь пока никаких новых решений от ФИФА не было. Не приостановит ли он контракт еще раз? Посмотрим, что произойдет в будущем. Наверняка мы можем знать только то, что однажды умрем», — приводит слова Соррентино «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Али Соу провел 20 матчей в составе «Анкарагюджю», в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро. Права на футболиста принадлежат «Ростову».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-sou-letom-ali-dolzhen-vernut-sya-v-rostov/
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