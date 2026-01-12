Агент Баринова — о заявлении «Локомотива»: «Полностью подписываюсь под словами Димы»

Агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Павел Банатин ответил на вопрос «СЭ» о ситуации вокруг футболиста.

Ранее Баринов заявил, что знает об интересе ЦСКА, но, видимо, не заслужил нового предложения от «Локомотива».

«Не хочу комментировать слова клуба. Хочу только сказать, что полностью подписываюсь под словами Димы, которые он сказал в сегодняшнем мини-интервью», — сказал Банатин «СЭ».

В этом сезоне 29-летний Баринов провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач. Летом 2026 года у полузащитника заканчивается контракт с «Локомотивом».