Галактионов: «Фассон — боевая единица, на которую мы рассчитываем»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ситуацию с контрактом защитника Лукаса Фассона.

Ранее «СЭ» сообщал, что железнодорожники пока не могут договориться об условиях продления контракта с 24-летним бразильцем.

— Вы можете рассчитывать на Лукаса Фассона?

— А почему нет?

— Есть разные разговоры о его возможном уходе, о ситуации с контрактом.

— Давайте будем размышлять здраво. Если говорим без фамилий, у человека есть действующий контракт. Как он может уйти? Чтобы человек ушел, должно быть предложение. Чтобы оно было, должны быть заинтересованы обе стороны. Это же касается продления или непродления контракта. Обе стороны должны быть удовлетворены. Если у игрока есть контракт, он его выполняет до окончания трудового соглашения. Это касается и Лукаса Фассона — он боевая единица, на которую мы рассчитываем.

В СМИ сообщалось, что к Фассону проявляют интерес бразильские и европейские клубы.

Футболист выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. В сезоне-2025/26 защитник провел за команду 20 матчей во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами. Действующее соглашение клуба с игроком рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.