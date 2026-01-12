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12 января, 11:52

Баринов: «Знаю об интересе ЦСКА. Видимо, не заслужил нового предложения от «Локомотива»

Константин Белов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото ФК «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопросы о возможном переходе в ЦСКА.

Ранее 29-летний футболист приехал на медосмотр с «Локомотивом».

— Ты знаешь про интерес ЦСКА? — вопрос Баринову.

— Конечно, знаю. Что думаю? Спросите у представителей.

— Тебе было бы интересно перейти в ЦСКА?

— Я сейчас на УМО «Локомотива». Какие вопросы про другую команду вы можете мне задавать?

— «Локомотив» выходил на тебя с новым предложением?

— Нет.

— Ты понимаешь почему?

— Нет.

— Нет обиды, что предложения нет?

— Видимо, не заслужил.

Дмитрий Баринов.«Видимо, не заслужил». Баринов рассказал о ситуации с контрактом от «Локомотива» и возможном переходе в ЦСКА

В этом сезоне Баринов провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач. Летом 2026 года у полузащитника заканчивается контракт с «Локомотивом».

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Дмитрий Баринов
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ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
Результаты / календарь
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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