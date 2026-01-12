Баринов: «Знаю об интересе ЦСКА. Видимо, не заслужил нового предложения от «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопросы о возможном переходе в ЦСКА.

Ранее 29-летний футболист приехал на медосмотр с «Локомотивом».

— Ты знаешь про интерес ЦСКА? — вопрос Баринову.

— Конечно, знаю. Что думаю? Спросите у представителей.

— Тебе было бы интересно перейти в ЦСКА?

— Я сейчас на УМО «Локомотива». Какие вопросы про другую команду вы можете мне задавать?

— «Локомотив» выходил на тебя с новым предложением?

— Нет.

— Ты понимаешь почему?

— Нет.

— Нет обиды, что предложения нет?

— Видимо, не заслужил.

В этом сезоне Баринов провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач. Летом 2026 года у полузащитника заканчивается контракт с «Локомотивом».