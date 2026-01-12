Галактионов — о форме Веры: «Полугодичный простой не проходит бесследно»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о физической форме новичка команды Лукаса Веры.

— Трансфера Веры достаточно? Или нужно усиление в другие линии?

— Появился стопроцентный вариант. Все знают, что этот переход срывался. Все это переход одобрили. Это конкуренция, которая поможет команде.

— В какой он форме после полугодичного простоя?

— Такой длительный отрезок не проходит бесследно. Но ему составлена индивидуальная программа. Он ее старался выполнять. Есть время на сборах, чтобы привести себя в порядок. Понятно, что период адаптации и встраивания в игровую модель — это более длительный процесс. Но времени для набора физической формы будет достаточно, — сказал Галактионов.

«Локомотив» 17 декабря объявил о подписании контракта с Верой. Соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28. С лета по сентябрь 2025 года 28-летний аргентинец принадлежал «Аль-Вахде» из ОАЭ, но не провел за команду ни одного матча.