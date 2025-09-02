Агент Баринова о ситуации с контрактом: «Не было встречи с «Локомотивом», это настораживает»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал «СЭ» ситуацию с продлением контракта игрока.

«На данный момент «Локомотив» не может найти время для встречи. Нас это немного настораживает. Есть вариант с переходом в греческий АЕК. Там заинтересованность на уровне клуба, на уровне главного тренера, но предложение «Локомотив» отверг. Что для нас также удивительно, потому что в начале трансферного окна было озвучено и обещано, что футболист получит возможность попробовать свои силы зарубежом.

У него большие заслуги и большой вклад в результаты команды, он является воспитанником клуба. И перед предыдущими продлениями контракта он отвергал более выгодные предложения, например, от «Зенита», в пользу «Локомотива». А два года назад было предложения от «Бешикташа» в пользу родного клуба. ЦСКА? Это лучше уточните у руководства», — сказал Банатин «СЭ».

Соглашение «Локомотива» с 28-летним Бариновым истекает летом 2026 года.