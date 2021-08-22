Агент Антона Миранчука подтвердил интерес «Зенита» и ЦСКА к полузащитнику
21:03
Агент Вадим Шпинев, который представляет интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, в интервью «СЭ» высказался о его будущем.
— Вы можете сказать точно, что Антон остается в «Локомотиве» в это трансферное окно?
— Я не могу точно сказать, я не знаю.
— Разговоры есть?
— Да, есть.
— В России? Или в Европе?
— Да, в России.
— ЦСКА и «Зенит»?
— Да.
— Какова вероятность, что это к чему-то приведет?
— Прогнозов строить не могу.
25-летний хавбек провел на поле в этом сезоне 104 минуты, в пяти матчах он выходил на замену.
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