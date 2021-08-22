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Агент Антона Миранчука подтвердил интерес «Зенита» и ЦСКА к полузащитнику

21:03
Антон Миранчук. Фото Instagram
Антон Миранчук. Фото Instagram
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Агент Вадим Шпинев, который представляет интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, в интервью «СЭ» высказался о его будущем.

Антон Миранчук.«У Антона проблемы с января, но медштаб «Локо» возглавляет Иуда». Агент Миранчука выступил с жестким заявлением

— Вы можете сказать точно, что Антон остается в «Локомотиве» в это трансферное окно?

— Я не могу точно сказать, я не знаю.

— Разговоры есть?

— Да, есть.

— В России? Или в Европе?

— Да, в России.

— ЦСКА и «Зенит»?

— Да.

— Какова вероятность, что это к чему-то приведет?

— Прогнозов строить не могу.

25-летний хавбек провел на поле в этом сезоне 104 минуты, в пяти матчах он выходил на замену.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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