Агент Антона Миранчука подтвердил интерес «Зенита» и ЦСКА к полузащитнику

Агент Вадим Шпинев, который представляет интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, в интервью «СЭ» высказался о его будущем.

— Вы можете сказать точно, что Антон остается в «Локомотиве» в это трансферное окно?

— Я не могу точно сказать, я не знаю.

— Разговоры есть?

— Да, есть.

— В России? Или в Европе?

— Да, в России.

— ЦСКА и «Зенит»?

— Да.

— Какова вероятность, что это к чему-то приведет?

— Прогнозов строить не могу.

25-летний хавбек провел на поле в этом сезоне 104 минуты, в пяти матчах он выходил на замену.