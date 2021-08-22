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Александр Кержаков: «Юрий Палыч сумел удивить»

22:06
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал результат матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:2)

«Матч получился, наверное, не совсем интересным для болельщиков. Не было обилия голевых моментов у каждой из команд. К сожалению, череда мелких невынужденных ошибок привела к тому, что мы пропустили второй гол, и у нас уже не хватило времени, чтобы отыграться. Да и вряд ли, по такой игре, мы могли забить еще. В обороне играли неплохо, хотя быстро растеряли преимущество в счете. Скорее всего, это была ничейная игра. Хотя побеждает тот, кто меньше ошибается. К сожалению, мы допустили чуть больше ошибок, чем соперник.

Когда на концерты и праздники, проходящие на площадях и набережных, собираются десятки тысяч человек, а на футбол пропускают только тысячу человек... На мой взгляд, это ненормально! Эту ситуацию нужно как-то менять. Футбол — для болельщиков.

Повторюсь, мы играли нормально. Но, видимо, не хватило опыта, чтобы не допустить череду мелких ошибок, которые привели к тому, что мы сначала «заработали» штрафной, а потом с этого штрафного пропустили гол. Так что, наверное, Юрий Палыч сумел удивить», — приводит слова Кержакова пресс-служба нижегородского клуба.

Нижний Новгород - Ростов

 

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Иван Шитик все материалы автора

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