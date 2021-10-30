«Дайте Рую поработать до зимы. Кого ему купили?» Известный агент о результатах «Спартака»

Известный агент Алексей Сафонов после матча 13-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Ростов» (1:1) выразил мнение, что нужно дать главному тренеру москвичей Рую Витории доработать до зимы.

— Руй себя полностью исчерпал в «Спартаке»? Пора с ним расставаться?

— Опять впадать в крайности? Это проще всего убрать тренера!

— Думаете?

— Да. Считаю, до зимы вообще нет смысла дергать Виторию. Кто вместо него? Приедет очередной иностранец, который не знает игроков? Риск? Еще какой! Мы очень быстро принимаем решения по людям. В «Спартаке» был «тренеришка» Эмери, а сколько титулов он потом взял? Ругали Манчини в «Зените», а тот стал чемпионом Европы, выдав сумасшедшую серию.

— Но разве вы видите перспективы у Витории в «Спартаке»?

— Знаете, есть такая поговорка: какое питание — такой и бас.

— Поясните, пожалуйста.

— А кого приобрели Витории? Есть ли у него новички? Где свежая кровь?

— Но Тедеско с этими же футболистами занял второе место.

— Согласен. Но ведь у него тоже все далеко не сразу получилось. Его же и клоуном обзывали, и ругали за то, что он скачет по бровке. Понятно, что у любого тренера всегда собран чемодан. Но сейчас я бы не делал резких движений. График то плотный. На носу «Лестер», потом «Локомотив». Как вы себе представляете смену наставника? — сказал Сафонов «СЭ».

Красно-белые с 18 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (13 баллов) и 12-я строчка.