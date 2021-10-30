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В «Краснодаре» прокомментировали состояние Рамиреса после поражения от «Крыльев»

21:48
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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко после поражения от «Крыльев Советов» (0:1) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ оценил прошедшую игру и рассказал о состоянии своих футболистов.

— Можно ли назвать эту неделю самой сложной за ваше время в «Краснодаре»?

— Я таким образом не размышляю. В футболе могут быть и победы, и поражения, разные серии.

— Перемещение Черникова на фланг защиты — это вынужденная мера или же наигранная при подготовке к матчу? На скамейке Стоцкий, Чернов. Почему именно Александра решили отправить на фланг обороны?

— Чернову сложно играть справа с левой ногой. По Стоцкому мы приняли решение усилить давление энергией Черникова.

— Когда сможет вернуться Рамирес?

— Мы оценим его состояние в течение недели. Надеюсь, он не пропустит больше месяца.

— Захарян и Фомин не сыграют против «Краснодара» из-за перебора желтых карточек. Это плюс для вас? Будете ли учитывать это при подготовке к матчу?

— Наверное, мы все за то, чтобы на поле находились сильные футболисты. Но бывают дисквалификации, травмы... Будем исходить из того, кто сможет присутствовать в составе у «Динамо» и будем стараться показать свою игру, — сказал Гончаренко.

«Краснодар» с 21 баллом занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (19 баллов) и 7-я строчка.

Краснодар — Крылья Советов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Рома
Милан

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ТМ 3.5

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Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

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П1

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Ф1 (-1.5)

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Екатерина Потапова все материалы автора

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