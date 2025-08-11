Агент Самошникова: «Илья практически восстановился. Осталось набрать функциональные кондиции»

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья игрока.

Ранее «СЭ» сообщил, что Самошников тренируется по индивидуальной программе. Игрок не принял участия в матче 4-го тура чемпионата России против «Спартака» (4:2).

«Илья в прекрасном состоянии, тренируется, набирает форму. Практически восстановился, осталось набрать функциональные кондиции. И он будет готов к бою на все сто», — сказал Бабырь «СЭ».

Самошников выступает за «Локомотив» с 2023 года. В сезоне-2024/25 он сыграл за команду 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами. В этом сезоне защитник провел 2 игры.

