11 августа, 17:24

Агент Самошникова: «Илья практически восстановился. Осталось набрать функциональные кондиции»

Артем Бухаев
Корреспондент

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья игрока.

Ранее «СЭ» сообщил, что Самошников тренируется по индивидуальной программе. Игрок не принял участия в матче 4-го тура чемпионата России против «Спартака» (4:2).

«Илья в прекрасном состоянии, тренируется, набирает форму. Практически восстановился, осталось набрать функциональные кондиции. И он будет готов к бою на все сто», — сказал Бабырь «СЭ».

Самошников выступает за «Локомотив» с 2023 года. В сезоне-2024/25 он сыграл за команду 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами. В этом сезоне защитник провел 2 игры.

  • hovawart645

    Пусть скажет главное - уходит Самоха или нет!

    11.08.2025

  • Иван Л.

    Артемка только и делает, что бухает с агетами. А потом свой бухлеж тут рисует

    11.08.2025

    • Агент Батракова: «Контракт Алексея с «Локомотивом» на этот сезон защищен. На все воля руководства «Локомотива»

    Агент Макарова: «Денису в прошлом году не давали шанса. Сейчас есть доверие и плоды его работы»
