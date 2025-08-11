Агент Батракова: «Контракт Алексея с «Локомотивом» на этот сезон защищен. На все воля руководства «Локомотива»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об условиях защищенного контракта игрока.

«Для Алексея важно сверкнуть не в одной игре, а в каждой. Он выходит на поле, показывает свое состояние. Защищенный контракт? На все воля руководства «Локомотива». Если их заинтересует какое-то предложение, они могут его принять. Но на этот сезон контракт Алексея защищен», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» сообщил, что клуб не продаст Алексея Батракова в этом сезоне ни за какие деньги.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил 7 голов в 5 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Контракт 20-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.