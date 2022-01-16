Адвокат бывшей девушки Азмуна рассказал о последствиях в случае игнорирования суда со стороны футболиста

Андрей Дмитриев, адвокат девушки из Казани по имени Алия, рассказал «СЭ» о ходе дела о признании отцовства и взыскания алиментов нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

— Если он будет игнорировать суд, решение вынесут по тем материалам, которые есть.

— В случае, если он и на решения не будет обращать внимание, то как его можно заставить выполнять предписания суда?

— Для России действует правовое соглашение о принятии документов, если ответчик проживает или зарегистрирован в Иране. То есть они принимают наше решение суда. В данной ситуации ответчик является гражданином Ирана, поэтому проблем быть не должно.

— Насколько может затянуться процесс, если в нем не будет участвовать Сердар? Возможно ли его закончить до окончания контракта с «Зенитом»?

— Думаю, что до лета должны закончить. Даже без его участия.

Отмечается, что пара познакомилась в 2018 году, когда 26-летний нападающий из Ирана выступал за казанский «Рубин».

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