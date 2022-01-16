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Адвокат бывшей девушки Азмуна рассказал о последствиях в случае игнорирования суда со стороны футболиста

Данил Алешин
Корреспондент

Андрей Дмитриев, адвокат девушки из Казани по имени Алия, рассказал «СЭ» о ходе дела о признании отцовства и взыскания алиментов нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

— Если он будет игнорировать суд, решение вынесут по тем материалам, которые есть.

— В случае, если он и на решения не будет обращать внимание, то как его можно заставить выполнять предписания суда?

— Для России действует правовое соглашение о принятии документов, если ответчик проживает или зарегистрирован в Иране. То есть они принимают наше решение суда. В данной ситуации ответчик является гражданином Ирана, поэтому проблем быть не должно.

— Насколько может затянуться процесс, если в нем не будет участвовать Сердар? Возможно ли его закончить до окончания контракта с «Зенитом»?

— Думаю, что до лета должны закончить. Даже без его участия.

Отмечается, что пара познакомилась в 2018 году, когда 26-летний нападающий из Ирана выступал за казанский «Рубин».

Полностью интервью с адвокатом бывшей девушки Азмуна читайте на сайте «СЭ»

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Основные источники исследования

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Сердар Азмун
Футбол
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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