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Сегодня, 15:38

«Локомотив» объявил о назначении Саши Марта тренером вратарей

Роман Шишов
Корреспондент

Как и сообщал «СЭ», тренером вратарей «Локомотива» стал австриец Саша Март. Об этом клуб объявил на своем официальном сайте.

Ранее занимавший эту должность Заур Хапов перешел в селекционный отдел и будет помогать Кристиану Мёккелю в просмотре вратарей для «Локомотива».

30-летний Март работал тренером вратарей в молодежных командах «Брюк», «Рапид», «Аустрия», «Адмира» (все — Австрия), а также в главных командах «Гронингена» (Нидерланды), «Кайрата» (Казахстан) и «Ред Булл Зальцбурга» (Австрия).

Хапов являлся тренером вратарей железнодорожников с 2016-го. Ранее он входил в тренерский штаб команды с 2008 по 2010 и с 2005 по 2006 год.

«Локомотив» с 28 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.

Источник: https://www.fclm.ru/ru/publications/news/25457

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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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7
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11
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