«Локомотив» объявил о назначении Саши Марта тренером вратарей

Как и сообщал «СЭ», тренером вратарей «Локомотива» стал австриец Саша Март. Об этом клуб объявил на своем официальном сайте.

Ранее занимавший эту должность Заур Хапов перешел в селекционный отдел и будет помогать Кристиану Мёккелю в просмотре вратарей для «Локомотива».

30-летний Март работал тренером вратарей в молодежных командах «Брюк», «Рапид», «Аустрия», «Адмира» (все — Австрия), а также в главных командах «Гронингена» (Нидерланды), «Кайрата» (Казахстан) и «Ред Булл Зальцбурга» (Австрия).

Хапов являлся тренером вратарей железнодорожников с 2016-го. Ранее он входил в тренерский штаб команды с 2008 по 2010 и с 2005 по 2006 год.

«Локомотив» с 28 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.