Роман Терюшков: «Лантратов до лета останется в «Химках» на сто процентов»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о переговорах с «Локомотивом» о трансфере вратаря Ильи Лантратова. Раннее об этом сообщал «РБ Спорт».

«Это фейк. Предложений ни от кого из клубов мы в это трансферное окно не получали. Илья был и остается игроком «Химок». Илья останется в «Химках» минимум до лета на сто процентов. Цена тоже не соответствует действительности. «Локомотив» не был заинтересован в Лантратове», — сказал Терюшков «СЭ».

Лантратов в текущем сезоне провел 18 матчей, в которых пропустил 31 гол.