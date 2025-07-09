Адвокат совладельца «Торпедо»: «Если РФС опережает решение суда, это уже не про футбол. Распустить команду — это правильно»

Адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, в разговоре с «СЭ» поделился мнением о деятельности РФС по возможному исключению московской команды из РПЛ.

По информации СМИ, в случае снятия «Торпедо» с розыгрыша место команды может занять «Урал» или «Оренбург».

«Для меня РФС — это структура, которая занимается организацией соревнований, а не корпоративной борьбой. Любить какие-то клубы больше, меньше — это не функция РФС. У нас в стране действует презумпция невиновности по Конституции РФ. Поэтому, мне кажется, все действия РФС до решения суда — собственная инициатива. Можно человека обвинять в чем угодно, но, пока приговор не вступит в силу, он не виновен. До этого принимать какие-то решения — излишне и неправильно. Если РФС опережает решения суда, это уже не про футбол. Солидарен с позицией Леонида Давыдовича, распустить команду — это правильно, чтобы не играть с РФС по правилам, которые он устанавливает непонятным образом», — сказал Алешкин «СЭ».

21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды.