Адвокат совладельца «Торпедо» заявил, что клуб расформируют в случае исключения из РПЛ

Адвокат совладельца «Торпедо» Леонида Соболева заявил, что если РФС исключит футбольный клуб из РПЛ, то «Торпедо» будет распущено, сообщает Mash.

«РФС может по надуманным основаниям исключить «Торпедо». Несмотря на арест судьи, никаких нарушений с его стороны не было. Он обоснованно показал красную карточку. Поскольку футбол у нас перестал быть честным, Леонид Давыдович посчитал, что, если «Торпедо» больше не играет в РПЛ, нужно распустить команду», — рассказал адвокат.

21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды.