Адвокат совладельца «Торпедо» — о роспуске команды: «Юридическое лицо клуба не будет ликвидировано»

Адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, в разговоре с «СЭ» высказался о возможном роспуске команды в случае исключения ее из РПЛ.

По информации СМИ, в случае снятия «Торпедо» с розыгрыша место команды может занять «Урал» или «Оренбург».

«Если стоит задача уничтожить команду «Торпедо», дожидаться этого не будем — команда будет распущена. Чтобы у людей была возможность жить дальше, а мы будем разбираться с позициями следствия. Роспуск команды подразумевает, что состав команды уходит в свободное плавание. Каждого игрока будут пристраивать в разные команды. Но юридическое лицо «Торпедо» не будет ликвидировано, есть молодежная команда, идет строительство стадиона. Нет такой задачи. Но если решение предрешено, о какой беспристрастности РФС можно говорить? Если уже все решения он принял», — сказал Алешкин «СЭ».

21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды.