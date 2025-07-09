«Алания» готова вернуться в первую лигу в случае замены «Торпедо» в РПЛ на «Урал» или «Оренбург»

По информации Sport24, если КДК РФС исключит «Торпедо» из РПЛ и заменит московский клуб на «Оренбург» или «Урал», то «Алания» получит приоритетное право занять место «Торпедо» в первой лиге в соответствии со спортивным принципом.

Клуб из Владикавказа подтвердил, что готов играть в первой лиге и имеет для этого необходимые средства. Если «Алания» поднимется в классе, домашние матчи будут проводиться в Грозном.

В прошлом сезоне «Алания» заняла 17-е место и вылетела из первой лиги.

Владелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор команды Валерий Скородумов были отправлены в СИЗО по решению суда в Москве по делу о противоправном влиянии на результаты матчей с участием клуба. Глава ФНЛ Наиль Измайлов отметил, что «Торпедо» могут наказать — от штрафа до снятия со всех соревнований. Дело «Торпедо» рассмотрят на заседании КДК РФС 10 июля.