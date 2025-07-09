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«Алания» готова вернуться в первую лигу в случае замены «Торпедо» в РПЛ на «Урал» или «Оренбург»

Камила Абдурахманова
корреспондент

По информации Sport24, если КДК РФС исключит «Торпедо» из РПЛ и заменит московский клуб на «Оренбург» или «Урал», то «Алания» получит приоритетное право занять место «Торпедо» в первой лиге в соответствии со спортивным принципом.

Клуб из Владикавказа подтвердил, что готов играть в первой лиге и имеет для этого необходимые средства. Если «Алания» поднимется в классе, домашние матчи будут проводиться в Грозном.

В прошлом сезоне «Алания» заняла 17-е место и вылетела из первой лиги.

Владелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор команды Валерий Скородумов были отправлены в СИЗО по решению суда в Москве по делу о противоправном влиянии на результаты матчей с участием клуба. Глава ФНЛ Наиль Измайлов отметил, что «Торпедо» могут наказать — от штрафа до снятия со всех соревнований. Дело «Торпедо» рассмотрят на заседании КДК РФС 10 июля.

Источник: sport24.ru
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Первая лига
РПЛ
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 16 14 1 1 48-15 43
2
 Сочи 16 10 2 4 26-17 32
3
 Урал 16 9 4 3 27-11 31
4
 Торпедо 16 8 5 3 28-13 29
5
 Спартак Кс 16 8 4 4 22-16 28
6
 Велес 17 8 4 5 21-20 28
7
 Шинник 16 5 8 3 20-17 23
8
 Волга 17 6 4 7 22-23 22
9
 Уфа 16 5 7 4 18-15 22
10
 Ротор 16 5 5 6 23-18 20
11
 Арсенал 16 5 4 7 19-33 19
12
 Челябинск 16 5 3 8 21-26 18
13
 Ленинградец 16 4 5 7 15-26 17
14
 КАМАЗ 16 3 5 8 20-28 14
15
 Енисей 16 3 5 8 16-33 14
16
 Нефтехимик 16 4 1 11 11-24 13
17
 СКА-Хабаровск 16 3 4 9 20-28 13
18
 Текстильщик 16 2 5 9 12-26 11
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7.11 16:00 Арсенал – Челябинск - : -
7.11 17:00 Торпедо – Нефтехимик - : -
7.11 17:00 Шинник – Уфа - : -
8.11 09:45 Енисей – Сочи - : -
8.11 10:00 СКА-Хабаровск – Текстильщик - : -
8.11 11:30 Урал – Волга - : -
8.11 16:00 Ротор – Ленинградец - : -
8.11 20:00 Спартак Кс – Нижний Новгород - : -
9.11 19:30 Велес – КАМАЗ - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 14
Рамазан Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов

Челябинск

 10
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Николай Калинский
Николай Калинский

Нижний Новгород

 6
Кирилл Корольков
Кирилл Корольков

Велес

 6
И К Ж
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 14 1 5
Ярослав Гребенкин
Ярослав Гребенкин

СКА-Хабаровск

 7 1 4
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 11 1 4
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