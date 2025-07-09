Геркус — о скандалах в российском футболе: «Статистическая аномалия»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о причинах большого количества скандалов в российском футболе.

«Тяжелое межсезонье. Но это не системная история, а просто сложение факторов. Так получилось. Статистическая аномалия», — сказал Геркус «СЭ».

Ранее «Химки» не получили лицензию для выступления в РПЛ в сезоне-2025/26. Позже деятельность клуба была приостановлена. Подмосковную команду в высшем дивизионе заменил «Пари НН», который перед этим уступил в стыковых матчах «Сочи».

Позже стало известно об аресте совладельца и генерального директора «Торпедо», которое в прошедшем сезоне вышло в РПЛ из первой лиги.

8 июля был задержан судья Богдан Головко, работавший на матчах первой лиги. Головко подозревается в том, что сознательно дважды принимал спорные решения в матче 34-го тура первой лиги «Торпедо» — «КАМАЗ» (1:1).

Также РФС отстранил Владимира Писарского от любой футбольной деятельности на 4 года (3 из них — условно) из-за косвенного участия в процессе ставок.