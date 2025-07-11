Адвокат совладельца «Торпедо» — о включении «Оренбурга» в РПЛ: «Все понимают, почему»

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, в разговоре с «СЭ» отреагировал на включение «Оренбурга» в число участников РПЛ-2025/26.

— Не удивлен этому решению. Это было понятно с самого начала, почему так происходит. К сожалению, как всегда, я прав.

— «Урал» не понимает, почему так получилось. Понимаете ли вы?

— Нет, ха-ха. Тут зря, потому что все понимают почему. Люди, которые принимают решения и вчера по «Торпедо», и сегодня по «Оренбургу»... Давайте, думаю, дождемся от них внятных объяснений.

По итогам сезона-2024/25 «Оренбург» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в первую лигу.

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25: с «Родиной» (25-й тур, 22 марта), «Уралом» (29-й тур, 21 апреля) и «Шинником» (32-й тур, 11 мая).