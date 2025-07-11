Газизов — о включении «Оренбурга» в РПЛ: «Здорово, что 16 команд, а не 15. Вот это хорошо!»

Гендиректор «Динамо Махачкала» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на включение «Оренбурга» в РПЛ.

— Удивлены ли включению «Оренбурга»? Спрашивали ли мнение клубов?

— Да нет, не спрашивали. Исполком решил и решил. Наши коллеги остаются в РПЛ. Второй тур играем с ними. Будем смотреть, как лететь. Здорово, что 16 команд, а не 15. Вот это хорошо! Решил РФС, значит, решил.

По итогам сезона-2024/25 «Оренбург» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в первую лигу.

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25: с «Родиной» (25-й тур, 22 марта), «Уралом» (29-й тур, 21 апреля) и «Шинником» (32-й тур, 11 мая).