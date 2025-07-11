В «Урале» отреагировали на новость о том, что «Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ: «Вы там серьезно?!»

В «Урале» отреагировали на новость о том, что «Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ в сезоне-2025/26.

Пресс-служба екатеринбургского клуба опубликовала фото с подписью «Вы там серьезно?!».

По итогам сезона-2024/25 «Урал» занял четвертую строчку в первой лиге, но в стыковых матчах за выход в РПЛ уступил «Ахмату» (2:1, 0:2). «Оренбург» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в первую лигу.

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25: с «Родиной» (25-й тур, 22 марта), «Уралом» (29-й тур, 21 апреля) и «Шинником» (32-й тур, 11 мая).