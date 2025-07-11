Президент РПЛ Алаев — об «Оренбурге»: «Начинать сезон с 15 участниками было бы несправедливо»

Президент РПЛ Александр Алаев решение исполкома РФС заменить «Торпедо» «Оренбургом» в чемпионате России-2025/26.

— Сегодня бюро Исполкома РФС приняло решение о включении ФК «Оренбург» в число участников сезона Российской премьер-лиги.

Основополагающий принцип Лиги — соблюдение спортивного принципа даже в крайне сложных обстоятельствах. Начинать сезон с 15 клубами-участниками было бы несправедливо и иррационально, так как такой формат оказывал бы недопустимо сильное негативное влияние на календарь и структуру сезона. Это общая позиция клубов и всей футбольной пирамиды России.

Основываясь на этой согласованной позиции, бюро Исполкома РФС в кратчайшие сроки приняло решение с учетом множества обстоятельств.

«Оренбург» прежде получил необходимую для участия в РПЛ лицензию, имеет богатый опыт выступлений в Лиге, знаком со всеми стандартами и требованиями, поэтому, несмотря на кратчайшие сроки до старта чемпионата, мы уверены в качественной организации матчей «Оренбурга» и сезона в целом.

Состав участников определен, теперь мы все очень ждем начала чемпионата и настоящего футбола, по которому все успели соскучиться.