Адольфо Гайч: «Мне очень помог разговор с Гончаренко»

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч сказал, что разговор с главным тренером Виктором Гончаренко помог ему решиться на переход.

«Разговор по Zoom (с Гончаренко — Прим. «СЭ») мне очень помог, — сказал Гайч в интервью каналу московских армейцев на Youtube. — Главный тренер меня смотивировал. Он рассказал свое видение ситуации: как собирается меня использовать, на каких позициях, при какой схеме. Сообщил, что знает мои сильные и слабые стороны. Он даже вспомнил и прокомментировал конкретные эпизоды из моих матчей. Я понял, что тренер детально все изучил».

21-летний аргентинец дебютировал за ЦСКА в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:0). Ранее он выступал за «Сан-Лоренсо».