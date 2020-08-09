Адольфо Гайч: «Мне очень помог разговор с Гончаренко»
12:08
Форвард ЦСКА Адольфо Гайч сказал, что разговор с главным тренером Виктором Гончаренко помог ему решиться на переход.
«Разговор по Zoom (с Гончаренко — Прим. «СЭ») мне очень помог, — сказал Гайч в интервью каналу московских армейцев на Youtube. — Главный тренер меня смотивировал. Он рассказал свое видение ситуации: как собирается меня использовать, на каких позициях, при какой схеме. Сообщил, что знает мои сильные и слабые стороны. Он даже вспомнил и прокомментировал конкретные эпизоды из моих матчей. Я понял, что тренер детально все изучил».
21-летний аргентинец дебютировал за ЦСКА в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:0). Ранее он выступал за «Сан-Лоренсо».
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