Адиева представили футболистам «Химок»

Как стало известно «СЭ», Магомеда Адиева представили футболистам «Химок» в качестве нового главного тренера. Также 16 апреля он проведет собрание с командой.

15 апреля «Химки» объявили о расторжении контракта с Франком Артигой. Испанец возглавлял подмосковную команду с июня 2024 года.

После 24 туров чемпионата России-2024/25 «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице с 23 очками.

20 апреля «Химки» на выезде сыграют против «Зенита» в 25-м туре РПЛ. Начало — в 16.30 по московскому времени.