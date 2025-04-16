Защитник «Зенита» Мимович заявил, что РПЛ сильнее чемпионата Сербии

Защитник «Зенита» Огнен Мимович сравнил уровень РПЛ и чемпионата Сербии.

«Должен сказать, что российская лига сильнее сербской — каждый может обыграть каждого. Так что, на мой взгляд, лига интереснее, и команды играют лучше, футбол быстрее», — цитирует Мимовича ТАСС.

«Зенит» в феврале арендовал 20-летнего серба у «Фенербахче». Защитник провел 5 матчей за сине-бело-голубых, не отличившись результативными действиями. Арендное соглашение между клубами рассчитано до лета этого года.

После 24 туров «Зенит» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.