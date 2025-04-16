РПЛ опубликовала расписание матчей 28-го тура

Пресс-служба РПЛ опубликовала расписание матчей 28-го тура.

Матчи пройдут с 10 по 12 мая. Московское дерби между «Динамо» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 11 мая.

10 мая (суббота)

14:30 «Оренбург» — «Химки»

17:00 «Динамо» (Махачкала) — «Зенит»

19:30 ЦСКА — «Краснодар»

11 мая (воскресенье)

14:00 «Акрон» — «Ахмат»

16:30 «Факел» — «Локомотив»

19:30 «Динамо» — «Спартак»

19:30 «Рубин» — «Ростов»

12 мая (понедельник)

19:00 «Пари НН» — «Крылья Советов»