6:1! «Зенит» разгромил «Ростов», у Дзюбы хет-трик и две голевые передачи

«Зенит» в домашнем матче 13-го тура чемпионата России разгромил «Ростов» (6:1). В пяти голах хозяев принял участие капитан команды Артем Дзюба: он оформил хет-трик и отдал две результативные передачи — отличились Сердар Азмун и Вячеслав Караваев. Окончательный счет установил Вильмар Барриос.

Команда Сергея Семака сравнялась с «Локомотивом» — у двух лидеров по 29 очков.

Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 6:1 (3:0)

Голы: Дзюба, 14 — с пенальти (1:0). Дзюба, 20 (2:0). Азмун, 44 (3:0). Караваев, 61 (4:0). Дзюба, 80 — с пенальти (5:0). Еременко, 83 — с пенальти (5:1). Барриос, 90+2 (6:1).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Дриусси (Ерохин, 85), Оздоев (Сутормин, 77), Барриос, Шатов (Кузяев, 71), Азмун, Дзюба.

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Хаджикадунич, Чистяков, Чернов, Норманн, Попов (Зайнутдинов, 62), Еременко, Байрамян, Ионов (Саплинов, 64), Шомуродов (Сигурдарсон, 77).

Предупреждения: Хаджикадунич, 12. Оздоев, 17. Еременко, 19. Барриос, 56. Чистяков, 78. Козлов, 79. Иванович, 81.

Судьи: Карасев. Аверьянов, Кобзев (все — Москва).

ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Матюнин (Москва).

19 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

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