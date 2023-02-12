Горшков надеется, что интрига в РПЛ еще будет

Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от второй части сезона в РПЛ.

«Я думаю, что команды РПЛ попытаются навязать конкуренцию «Зениту. Не хотелось бы думать, что не будет никакой интриги. «Спартак» сейчас хорошо готов к возобновлению сезона. Есть тот же ЦСКА. Надеюсь, интрига в чемпионате появится. Удивлен ли, что «Зенит» будет участвовать в Кубке России в пути регионов? Нет. В матчах группового этапа «Зенит» проводил ротацию состава. Конечно, петербуржцы хотели выйти из группы, но «Крылья» себя лучше проявили. «Зенит» воспользуется шансом в пути регионов и будет бороться за Кубок России», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. На втором месте — «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).