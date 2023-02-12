Ненахов — о матче с «Уралом»: «Эту игру нельзя брать в пример того, как мы будем играть в сезоне»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился эмоциями от победы над «Уралом» (2:1) в товарищеском матче. В этой встрече 24-летний игрок забил свой первый гол в составе железнодорожников.

«На второй тайм нам нужно было хорошо выйти с первых минут, — цитирует пресс-служба клуба Ненахова. — Ребятам надо было доказать свою профпригодность. Каждый хочет играть в сезоне, каждый выкладывался настолько, насколько надо. То, что забил, это просто дело случая. Думаю, что у нас любой из команды мог так же попасть по воротам. У нас все квалифицированные футболисты, лавры себе забирать не хочу. Мы все под нагрузками. Наверное, это сказалось. Кому-то нагрузки даются тяжелее, кому-то легче. Первый тайм вышел скомканным, было много провалов. Но я считаю, что эту игру никак нельзя брать в пример того, как мы будем играть в сезоне, из-за нагрузок».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков в 17 матчах