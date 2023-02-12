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Ненахов — о матче с «Уралом»: «Эту игру нельзя брать в пример того, как мы будем играть в сезоне»

Мария Гусева
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился эмоциями от победы над «Уралом» (2:1) в товарищеском матче. В этой встрече 24-летний игрок забил свой первый гол в составе железнодорожников.

«На второй тайм нам нужно было хорошо выйти с первых минут, — цитирует пресс-служба клуба Ненахова. — Ребятам надо было доказать свою профпригодность. Каждый хочет играть в сезоне, каждый выкладывался настолько, насколько надо. То, что забил, это просто дело случая. Думаю, что у нас любой из команды мог так же попасть по воротам. У нас все квалифицированные футболисты, лавры себе забирать не хочу. Мы все под нагрузками. Наверное, это сказалось. Кому-то нагрузки даются тяжелее, кому-то легче. Первый тайм вышел скомканным, было много провалов. Но я считаю, что эту игру никак нельзя брать в пример того, как мы будем играть в сезоне, из-за нагрузок».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков в 17 матчах

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/nenakhov-after-ural/
Максим Ненахов
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
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8
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9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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